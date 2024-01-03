Деменко верит, что российские команды скоро допустят к официальным турнирам

В феврале 2024 года исполнится ровно два года с момента как российские клубы не участвуют в еврокубках, а национальная сборная России не проводит официальные матчи. Бывший российский форвард Максим Деменко высказался по поводу возможного возвращения не только российских футболистов на международную арену, но и всех российских спортсменов.

«Очень надеюсь, что Европа снимет этот запрет и мы увидим наших спортсменов и на Олимпиаде, и на остальных футбольных турнирах. Чтобы у нас не было никаких преград для выступления на международной арене», - говорит Деменко Vprognoze.ru.

Ранее Валерий Гладилин, ещё один эксперт со спартаковским прошлым предположил, что вряд ли в 2024 году будут какие-то положительные сдвиги по этому поводу.