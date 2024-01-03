Агент потенциального новичка «Спартака» Мусы отреагировал на последние слухи

Милан Мартинович, представитель потенциального новичка московского «Спартака» Петара Мусы отреагировал на последние новости касаемо его клиента.

Ранее сообщалось, что «красно-белые» всерьёз сделают «Бенфике» официальное предложение по их игроку атаки.

«Честно, ничего не скажу об интересе «Спартака» к нему. Пока никто из «Спартака» ко мне по поводу него не обращался», - приводит слова Мартиновича «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне в активе хорватского форварда пять забитых голов за португальский топ-клуб, ещё дважды он отличился голевой передачей. Transfermarkt оценивает его в 8 млн евро.