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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин назвал лучшего футболиста 2023 года в чемпионате России эксклюзив

03 Января 2024 • 22:00 Комментировать

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал лучших игроков РПЛ в 2023 году.

«Наверное, я выделил бы несколько игроков. Глушенков проявил себя достаточно ярко, и он был чем-то свежим в последнее время в нашем футболе. Ещё я мог бы выделить игроков «Краснодара» … Кого-то из обороны, команда меньше всего пропустила… Скажу, что это центральный защитник Оласа. Он достаточно ровно провёл сезон, и нужно кого-то отметить из обороны «Краснодара», — сказал Балахнин.

«Краснодар» с 38 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» отстаёт от лидера на два очка.


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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сергей Балахнин РПЛ Максим Глушенков ещё теги
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