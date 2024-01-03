Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал лучших игроков РПЛ в 2023 году.

«Наверное, я выделил бы несколько игроков. Глушенков проявил себя достаточно ярко, и он был чем-то свежим в последнее время в нашем футболе. Ещё я мог бы выделить игроков «Краснодара» … Кого-то из обороны, команда меньше всего пропустила… Скажу, что это центральный защитник Оласа. Он достаточно ровно провёл сезон, и нужно кого-то отметить из обороны «Краснодара», — сказал Балахнин.

«Краснодар» с 38 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» отстаёт от лидера на два очка.