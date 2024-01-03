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Балахнин – о Заболотном: «Ничего не вечно, а футбольный век короткий, возраст даёт о себе знать всегда» эксклюзив

03 Января 2024 • 21:10 Комментировать

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о переходе Тамерлана Мусаева из «Балтики» в ЦСКА.

«В определённый момент Заболотный был очень хорош для команды. Тем не менее возраст будет давать знать о себе и дальше. ЦСКА всё правильно делает, им нужно готовить человека, кто может заменить его. Не факт, что это будет Мусаев. Хорошо, что они его взяли, но как он себя проявит и как будет выглядеть в ЦСКА, тоже неизвестно. Но одно дело играть в «Балтике», другое - в ЦСКА. Но «армейцы» ищут, и это правильный ход.

Все должны понимать, что ничего не вечно, а футбольный век короткий. Возраст даёт о себе знать всегда», — сказал Балахнин.

22-летний Мусаев стал игроком ЦСКА зимой 2023 года. Он перешёл в «армейский» клуб из «Балтики» за 700 тысяч евро. Контракт между сторонами подписан до лета 2028 года.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Балтика Сергей Балахнин РПЛ Тамерлан Мусаев ещё теги
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