Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о выступлении ЦСКА в текущем сезоне.

«Мне кажется, Федотов выжимает максимум из ЦСКА. В прошлом сезоне команда выиграла Кубок России, в этом - идут где-то в районе пятого места. Объективно «Зенит», «Спартак», «Динамо», и наверное, «Краснодар» сильнее «армейцев». Больше игроков для ротации и игровые качества в общем лучше, чем у ЦСКА. То, что «красно-синие» идут на том месте, на котором идут, это максимум. Эта команда не может бороться за чемпионство, за второе место. Когда есть 2-3 замены – это тяжело. Если руководство хочет за что-то бороться, то нужно улучшать состав», — сказал Дьяков.

После 18 туров ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе у команды Владимира Федотова 28 очков.