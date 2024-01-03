Агентство: «Краснодар» не делал предложения по Билю

В агентстве «Promanager» высказались об информации, что «Краснодар» сделал официальное предложение по поводу трансфера полузащитника «Байи» Биля.

«Делал ли «Краснодар» официальное предложение клубу? Нет», - приводит слова агентства «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне 22-летний левый вингер принял участие в 48 играх во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и семью результативными передачами партнёрам по команде.

Контракт Биля с бразильской командой рассчитан до 31 декабря 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его в три миллиона евро.

Он никогда не выступал за пределами Бразилии.