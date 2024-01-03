​«Пари НН» хочет расстаться с полузащитником

Полузащитник Николай Калинский может покинуть «Пари НН» в зимнее трансферное окно. По информации Metaratings, клуб хочет расстаться с 30-летним футболистом, хотя сам Калинский уходить не хочет.

В сезоне 2023/2024 Калинский провёл 20 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт три гола и три результативных паса на партнёров.

Николай Калинский представляет «Пари НН» с начала 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,5 миллиона евро.

После первой части сезона «Пари НН» располагается на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.