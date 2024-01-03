Александр Мостовой: Сейчас многого и не пожелаешь российскому футболу

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о своих пожеланиях российскому футболу в 2024 году.

Экс-игрок сборной России отметил, что сейчас многого и не пожелаешь по всем известным причинам, ведь российский футбол остался без международных турниров, поэтому ничего особо и не пожелаешь.

«Хотелось бы, чтобы мы не топтались на одном месте. Но, к сожалению, сейчас это и происходит», - приводит слова Мостового Betonmobile.ru.

Напомним, что весь российский футбол отстранён от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.