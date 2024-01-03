«Сантос» отказался от покупки нападающего московского «Локомотива» Педро Габриэла, об этом сообщает Bolavip.

По данным источника, вместо Педриньо Педриньо команда, которая будет выступать во втором по силе футбольном дивизионе Бразилии, взял в аренду вингера «Томбенсе» Марселиньо.

Напомним, что минувший сезон 24-летний футболист провел в аренде в «Америке Минейро». Педриньо принял участие в 31 игре во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.

Его соглашение с российской командой рассчитан до лета 2026 года.