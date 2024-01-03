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«Сантос» отказался от нападающего «Локомотива» Педриньо слухи

03 Января 2024 • 19:02 Комментировать

«Сантос» отказался от покупки нападающего московского «Локомотива» Педро Габриэла, об этом сообщает Bolavip.

По данным источника, вместо Педриньо Педриньо команда, которая будет выступать во втором по силе футбольном дивизионе Бразилии, взял в аренду вингера «Томбенсе» Марселиньо.

Напомним, что минувший сезон 24-летний футболист провел в аренде в «Америке Минейро». Педриньо принял участие в 31 игре во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.

Его соглашение с российской командой рассчитан до лета 2026 года. 

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