​Бояринцев: «Краснодар» заслужил чемпионство»

Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев высказался о борьбе за титул чемпиона России в нынешнем сезоне. По словам Бояринцева, он хотел бы, чтобы чемпионат выиграл «Краснодар».

«Хочу, чтобы «Краснодар» стал чемпионом. Они всё-таки заслужили чемпионство за ту работу, которую проделал Галицкий и его команда», - цитирует Бояринцева Metaratings.

На текущий момент, после восемнадцати сыгранных туров, именно «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Второй «Зенит», становившийся чемпионом в каждом из пяти предыдущих сезонов, отстаёт от краснодарских «быков» на два очка.

Сезон Российской премьер-лиги продолжится в начале весны.