Бояринцев рассказал, почему Бонгонда потерял место в стартовом составе «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев рассказал, почему нападающий столичного клуба Тео Бонгонда потерял место в стартовом составе.

Специалист отметил, что его вытеснил из состава Антон Зиньковский, а форвард сборной ДР Конго не выдержал конкуренции.

«Это же не значит, что он плохой. Просто есть игрок, который сильнее на данный момент, и тренер предпочитает его», - приводит слова Бояринцева Metaratings.ru.

В текущем сезоне вингер принял участие в 22 играх во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.