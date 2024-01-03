Александр Жуков назвал лучшего футболиста РПЛ в 2023 году

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, который является болельщиком московского «Спартака», рассказал, кого считает футболистом Российской премьер-лиги в 2023 году.

Спортивный функционер выделил нападающего питерского «Зенита» Матео Кассьерру.

«Он много забивает, лучший бомбардир лиги сейчас. Еще Сперцян понравился мне, здорово играет, молодец», - приводит слова Жукова «Матч ТВ».

Напомним, что после первой части сезона Российской премьер-лиги нападающий сборной Колумбии является лучшим бомбардиром, имея в своём активе 14 забитых мячей, опережая ближайших преследователей на шесть голов.