Олимпийский чемпион Васильев считает футбол самым популярным видом спорта в России

Двукартный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что футбол является самым популярным видом спорта в России.

Заслуженный мастер спорта СССР также считает футбол самым популярным видом спорта во всем мире, ведь по рейтингам его не удавалось обойти, и, по его мнению, вряд ли в ближайшие десятилетия получится это сделать.

«Потому что футболом может заниматься абсолютно каждый человек. Это самый легкий и доступный вид спорта», - приводит слова Васильева Sport24.

Напомним, что после первой части сезона Российской премьер-лиги в лидерах турнирной таблицы идёт «Краснодар».