Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Олимпийский чемпион Васильев считает футбол самым популярным видом спорта в России

03 Января 2024 • 18:36 Комментировать

Двукартный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что футбол является самым популярным видом спорта в России.

Заслуженный мастер спорта СССР также считает футбол самым популярным видом спорта во всем мире, ведь по рейтингам его не удавалось обойти, и, по его мнению, вряд ли в ближайшие десятилетия  получится это сделать.

«Потому что футболом может заниматься абсолютно каждый человек. Это самый легкий и доступный вид спорта», - приводит слова Васильева Sport24

Напомним, что после первой части сезона Российской премьер-лиги в лидерах турнирной таблицы идёт «Краснодар». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Васильев
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Января
19:31 · Россия. Премьер-лига
Агентство: «Краснодар» не делал предложения по Билю
19:12 · Россия. Премьер-лига
​«Пари НН» хочет расстаться с полузащитником
19:10 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой: Сейчас многого и не пожелаешь российскому футболу
19:02 · Россия. Премьер-лига
«Сантос» отказался от нападающего «Локомотива» Педриньо слухи
18:55 · Россия. Премьер-лига
​Бояринцев: «Краснодар» заслужил чемпионство»
18:49 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев рассказал, почему Бонгонда потерял место в стартовом составе «Спартака»
18:42 · Россия. Премьер-лига
Александр Жуков назвал лучшего футболиста РПЛ в 2023 году
18:36 · Россия. Премьер-лига
Олимпийский чемпион Васильев считает футбол самым популярным видом спорта в России
18:34 · Россия. Премьер-лига
​Титов надеется на скорое чемпионство «Краснодара»
18:07 · Россия. Премьер-лига
Бобёр назвал двух лучших игроков «Крыльев» в 2023 году
18:04 · Россия. Премьер-лига
Голкипер «Пари НН» Нигматуллин рассказал о главном достижении за 2023 год
17:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Торпедо» высказались о возможном переходе Рейны в «Химки»
17:47 · Россия. Премьер-лига
Шапи забил второй гол за «Арис»
17:27 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Спартака» Амарал отказался от покупки Луковича слухи
17:24 · Россия. Премьер-лига
​Волков назвал самый запоминающийся матч за сборную России
Все новости
Рекомендуем