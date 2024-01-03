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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Титов надеется на скорое чемпионство «Краснодара»

03 Января 2024 • 18:34 Комментировать

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался о «Краснодаре», который лидирует в Премьер-лиге после восемнадцати сыгранных туров.

По словам Титова, «Краснодар» является командой, которая сильнее всего впечатлила его в 2023 календарном году. Экс-игрок «Спартака» отметил вклад владельца «быков» Сергея Галицкого. Титов указал на то, что столь молодой клуб претендует на титул чемпиона.

«Я надеюсь, что чемпионство не за горами у «Краснодара». С огромным уважением отношусь к господину Галицкому, который сделал такую вот конфетку», - цитирует Титова Metaratings.

Чемпионат России продолжится после зимних каникул – в начале марта.

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