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Бобёр назвал двух лучших игроков «Крыльев» в 2023 году

03 Января 2024 • 18:07 Комментировать

Бывший полузащитник самарских «Крыльев Советов» Антон Бобёр поделился мнением по поводу того, кто из текущего состава самарцев в прошедшем году проявил себя лучше всех.

«Говоря про прежнюю команду — Гарре, Бэйл. Салтыков первую половину чемпионата провел очень качественно. Но сказать, что какой-то один игрок провел стабильно и качественно этот отрывок я не могу», - делится Бобёр с «Чемпионатом».

Напомним, что «Крылья» благополучно избежали в прошлом сезоне стыковых матчей, финишировав на 12-м месте. В этом сезоне клуб заметно улучшил результаты, уйдя на зимнюю паузу на шестом месте турнирной таблицы с 29 очками в копилке. Тренирует команду Игорь Осинькин.

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Крылья Советов Антон Бобёр Гленн Бейл Бенхамин Гарре ещё теги
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