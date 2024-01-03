Бобёр назвал двух лучших игроков «Крыльев» в 2023 году

Бывший полузащитник самарских «Крыльев Советов» Антон Бобёр поделился мнением по поводу того, кто из текущего состава самарцев в прошедшем году проявил себя лучше всех.

«Говоря про прежнюю команду — Гарре, Бэйл. Салтыков первую половину чемпионата провел очень качественно. Но сказать, что какой-то один игрок провел стабильно и качественно этот отрывок я не могу», - делится Бобёр с «Чемпионатом».

Напомним, что «Крылья» благополучно избежали в прошлом сезоне стыковых матчей, финишировав на 12-м месте. В этом сезоне клуб заметно улучшил результаты, уйдя на зимнюю паузу на шестом месте турнирной таблицы с 29 очками в копилке. Тренирует команду Игорь Осинькин.