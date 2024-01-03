Голкипер «Пари НН» Нигматуллин рассказал о главном достижении за 2023 год

Голкипер «Пари НН» Артур Нигматуллин подвёл итоги 2023 года.

Вратарь отметил, что год получился разнообразным, ведь в первой половине было трудно, а во второй было больше положительных моментов, так как удалось улучшить свое турнирное положение, а главным достижением он считает то, что получил вызов в национальную сборную России.

«Надеюсь, что болельщики будут верить и надеяться, что в скором будущем мы сможем вернуться на европейскую арену. Хочу пожелать всем красивых матчей и без травм, чтобы радовались исключительно футболу», - приводит слова Нигматуллина Metaratings.ru..

«Пари НН» ушёл на зимнюю паузу на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ.