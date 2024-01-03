Шапи забил второй гол за «Арис»

Российский нападающий «Ариса» из Салоников Магомед-Шапи Сулейманов оформил свой второй гол за этот греческий клуб. Прямо сейчас «Арис» на выезде играет против «Астераса» в рамках чемпионата Греции, россиянин забил второй гол своей команды на 14-й минуте встречи.

Напомним, что Сулейманов последние три сезона выступает в арендах. Позапрошлый сезон он провёл в «Гиресунспоре» в Турции, прошлый – в чемпионате Израиля, а этот проводит в Греции.

Всего в текущем сезоне у Магомеда за 12 выходов на поле в греческом первенстве набралось уже два гола и три голевые передачи. Столько же он оформил в прошлом сезоне в израильском первенстве за «Хапоэль» из Беэр-Шевы.