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Шапи забил второй гол за «Арис»

03 Января 2024 • 17:47 Комментировать
Астерас
3:2
Арис Салоники
2-й тайм

Российский нападающий «Ариса» из Салоников Магомед-Шапи Сулейманов оформил свой второй гол за этот греческий клуб. Прямо сейчас «Арис» на выезде играет против «Астераса» в рамках чемпионата Греции, россиянин забил второй гол своей команды на 14-й минуте встречи.

Напомним, что Сулейманов последние три сезона выступает в арендах. Позапрошлый сезон он провёл в «Гиресунспоре» в Турции, прошлый – в чемпионате Израиля, а этот проводит в Греции.

Всего в текущем сезоне у Магомеда за 12 выходов на поле в греческом первенстве набралось уже два гола и три голевые передачи. Столько же он оформил в прошлом сезоне в израильском первенстве за «Хапоэль» из Беэр-Шевы.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Магомед-Шапи Сулейманов Арис Салоники ещё теги

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Актуальная ставка и прогноз на матч Астерас — Арис Салоники чемпионата Греции — 3 января 2024
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АСТЕРАС АРИС САЛОНИКИ
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