Новый спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал отказался от покупки нападающего сербского ИМТ Милоша Луковича, об этом сообщает телеграм-канал «КБ ТЕЛЕГА | Никитин».

Как сообщает источник, в список задач португальца входят поиск центрального нападающего и работа по формированию состава в «Спартак-2», куда уже есть почти 40 кандидатов.

Ранее агент 18-летнего форварда сообщал, что его клиент не против переезда в Россию.

Контракт Луковича с белградской командой рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в пять миллионов евро.

На его счету 11 забитых мячей в этом сезоне.