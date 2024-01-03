​Волков назвал самый запоминающийся матч за сборную России

Защитник Сергей Волков из «Краснодара» осенью дебютировал за сборную России. Произошло это в товарищеском матче против Катара (ничья 1:1). Впрочем, Волкову в 2023 году больше запомнился другой матч национальной команды.

«Для меня самым запоминающимся матчем сборной России в году была игра с Камеруном, потому что самый сильный соперник. Люди играют в топовых лигах, в чемпионатах Англии, Италии, Испании», - цитирует Волкова ТАСС.

Напомним, что сборная России в октябре обыграла Камерун со счётом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Фёдор Чалов.

Стоит сказать, что из-за санкций сборная России сейчас может проводить только товарищеские матчи, причём находить соперников для них не так просто.