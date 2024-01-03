​Волков оценил свои выступления в 2023 году

Защитник «Краснодара» Сергей Волков дал комментарий по поводу своих выступлений в 2023 календарном году.

«Если брать в целом год выступления за «Краснодар» и сборную, то хороший прорыв. Прибавляю от игры к игре. Изучаю свои ошибки, прибавляю в сильных сторонах, улучшил подачи с фланга. Такой удачный для меня год», - цитирует Волкова ТАСС.

Напомним, что Сергей Волков дебютировал за сборную России в сентябрьском товарищеском матче против Катара (ничья 1:1).

Добавим, что именно «Краснодар» проводит зимние каникулы на первой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Сергей Волков в нынешнем сезоне провёл за команду 22 матча, в которых отдал три голевых паса.