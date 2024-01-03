Президент «Оренбурга» назвал самый запоминающийся матч 2023 года

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин назвал самый запоминающийся матч в 2023 году в исполнении его команды.

«Матч с московским «Динамо» стал самым запоминающимся и любимым. Последний матч того сезона, мы победили 3:0. Почему именно этот матч? Это личное восприятие, игра просто мне запомнилась», - рассказал Еремякин Legalbet.

Напомним, что южноуральцы в минувшем сезоне под руководством Марцела Лички финишировали на седьмом месте чемпионата России, повторив клубный рекорд. Как раз победа над «Динамо» этому и поспособствовала. Это был последний матч Лички у руля оренбуржцев, летом он возглавил, как ни прозаично, «Динамо» и идёт с «бело-голубыми» на третьем месте РПЛ. «Оренбург» на 14-й строчке.