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Наумов: «Головин работяга и всего достигает огромным трудом»

03 Января 2024 • 17:09 Комментировать

Бывший президент столичного «Локомотива» Николай Наумов оценил недавние достижения полузащитника «Монако» Александра Головина. Так, россиянин попал в сборную 2023 года в Лиге 1 от авторитетного издания L’Equipe и стал лучшим игроком «Монако» первой части сезона в Лиге 1 по версии болельщиков.

«Саша заслуживает этого. Он работяга, всего достигает сам и огромным трудом. Нельзя сказать, что он физически сильный, но благодаря таланту и упорству он добился того, что его признала Европа», - размышляет Наумов для телеканала «Матч ТВ».

Эксперт добавил, что Головин способен на большее и вряд ли затеряется в любой другой европейской команде.

В текущем сезоне на счету россиянина пять забитых голов и два ассиста.

Головин и Мбаппе — в символической сборной Лиги 1 по итогам 2023 года

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Евро-Футбол.Ру,
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