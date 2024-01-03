Мостовой не скучает по российскому футболу

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой рассказал, что не скучает по российскому футболу во время зимней паузы.

«Пока не скучаю по российскому футболу. А чего скучать? Продолжается европейский футбол, поэтому не скучаю», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, что после 18 туров Российской премьер-лиги в лидерах турнирной таблицы находится «Краснодар», который опережает питерский «Зенит» на два балла. Тройку лидеров же замыкает московское «Динамо».

В зоне вылета же находятся калининградская «Балтика» (13 очков) и футбольный клуб «Сочи», который имеет в своём активе 11 баллов.