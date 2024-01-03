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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Жуков назвал главное разочарование прошедшего года

03 Января 2024 • 17:02 Комментировать

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, который является болельщиком московского «Спартака», назвал главное разочарование прошедшего года.

«Как болельщик «Спартака», назову игру «Спартака» главным разочарованием. Пока игра команды вообще не впечатляет меня», - приводит слова Жукова «Матч ТВ».

Напомним, что подопечные Гильермо Абаскаля после первой части сезона Российской премьер-лиги (после 18 туров) занимают пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 30 очков и уступая лидирующему «Краснодару» восемь баллов.

В первом матче после перерыва они сыграют против «Зенита» на выезде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Жуков
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