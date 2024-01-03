​Нестор хочет в «Зенит» - агент

Агент Андре Кьюри, который работает с хавбеком «Сан-Паулу» Родриго Нестором, ответил на вопрос, насколько вероятен трансфер футболиста в «Зенит».

«Он хотел бы перейти. Но в данный момент переговоры не ведутся», - цитирует Кьюри «Спорт-Экспресс».

23-летний Родриго Нестор оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 9 миллионов евро. Основная позиция игрока – центральный полузащитник.

Добавим, что «Зенит» проводит зимние каникулы на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России. От «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на два зачётных балла.