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​Нестор хочет в «Зенит» - агент

03 Января 2024 • 16:51 Комментировать (1)

Агент Андре Кьюри, который работает с хавбеком «Сан-Паулу» Родриго Нестором, ответил на вопрос, насколько вероятен трансфер футболиста в «Зенит».

«Он хотел бы перейти. Но в данный момент переговоры не ведутся», - цитирует Кьюри «Спорт-Экспресс».

23-летний Родриго Нестор оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 9 миллионов евро. Основная позиция игрока – центральный полузащитник.

Добавим, что «Зенит» проводит зимние каникулы на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России. От «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на два зачётных балла.

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Зенит Сан-Паулу Андре Кьюри Родриго Нестор трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
03 Января 2024 в 17:40
кажется агент больше хочет, чем сам Нестор и понятно почему
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