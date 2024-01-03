​Чернов поставил оценку «Спартаку»

Защитник Никита Чернов оценил выступления «Спартака» в 2023 календарном году. Футболист дал понять, что «красно-белые» недовольны нахождением на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Мы максималисты. Думаю, что сезон был неровный. Наверное, троечка будет нормальной оценкой. Хотелось бы получше, конечно, чтобы минимум в тройке быть. Но пятое место… Хорошо, что не хуже», - цитирует Чернова «Чемпионат».

Стоит сказать, что от лидирующего «Краснодара» «Спартак» сейчас отстаёт на восемь зачётных баллов. Футбольный сезон в России возобновится после зимних каникул – в начале марта. В первой же официальной игре 2024 года «красно-белым» предстоит серьёзное испытание в виде дуэли с «Зенитом».

Никита Чернов в этом сезоне провёл 13 матчей. В них защитник записал на свой счёт один голевой пас.