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​Аршавин назвал лучшего российского игрока в 2023 году

03 Января 2024 • 16:18 Комментировать

Известный в прошлом футболист Андрей Аршавин ответил на вопрос, кто является лучшим российским игроком по итогам 2023 года.

«Если брать не у нас, то это Головин. А в России не знаю. Головин в порядке в «Монако», - цитирует Аршавина ТАСС.

Александр Головин проводит в «Монако» уже шестой сезон. Если брать текущий сезон, то 27-летний полузащитник поучаствовал в 15 матчах монегасков. В них Головин забил пять голов и отдал два результативных паса на партнёров.

Добавим, что «Монако» сейчас занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. От лидирующего «ПСЖ» команда отстаёт на семь зачётных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Андрей Аршавин Александр Головин ещё теги
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