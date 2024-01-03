​Аршавин назвал лучшего российского игрока в 2023 году

Известный в прошлом футболист Андрей Аршавин ответил на вопрос, кто является лучшим российским игроком по итогам 2023 года.

«Если брать не у нас, то это Головин. А в России не знаю. Головин в порядке в «Монако», - цитирует Аршавина ТАСС.

Александр Головин проводит в «Монако» уже шестой сезон. Если брать текущий сезон, то 27-летний полузащитник поучаствовал в 15 матчах монегасков. В них Головин забил пять голов и отдал два результативных паса на партнёров.

Добавим, что «Монако» сейчас занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. От лидирующего «ПСЖ» команда отстаёт на семь зачётных баллов.