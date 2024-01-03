​Леонардо отказал «Спартаку» - раскрыта причина

Всё идёт к тому, что нападающий Маркос Леонардо сменит «Сантос» на «Бенфику». 20-летнего футболиста слухи связывали со «Спартаком», но в Москве бразильца не будет. Как сообщает в социальных сетях журналист Бруно Андраде, Леонардо отказался от этого варианта из-за нежелания ехать в Россию. При этом отмечается, что «красно-белые» были готовы удовлетворить финансовый запрос «Сантоса» по игроку.

Отметим, что «Спартак» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля после восемнадцати туров отстаёт на восемь зачётных баллов.