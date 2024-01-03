​В «Зените» отреагировали на информацию о трансфере Нино

Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление, высказался по поводу информации о скором подписании клубом защитника Нино.

Ранее в бразильском клубе «Флуминенсе» подтвердили, что Нино близок к трансферу в «Зенит».

«Договорённость по трансферу Нино? Ждите», - цитирует Медведева Sport24.

26-летний Нино является капитаном «Флуминенсе». Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают бразильского футболиста в 11 миллионов евро.

Добавим, что «Зенит» на текущий момент располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.