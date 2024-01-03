Нино близок к «Зениту» - во «Флуминенсе» подтвердили

Защитник Нино близок к тому, чтобы перебраться из «Флуминенсе» в «Зенит». Информацию подтвердил Марсело Ахмед, который в бразильском клубе работает на должности пресс-атташе.

«Нино близок к переходу в «Зенит», но сделка ещё не закрыта», - цитирует Ахмеда Sport24.

Нино 26 лет, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают бразильского футболиста в 11 миллионов евро.

Добавим, что на текущий момент «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» после восемнадцати сыгранных туров команда Сергея Семака отстаёт на два очка.