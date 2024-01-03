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Селин: «Могут ли переманить Ивича? «Спартак» – великая команда, а «Краснодар» – молодой клуб» эксклюзив

03 Января 2024 • 14:39 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию о том, что «Краснодар» в скором времени собирается продлить контракт с главным тренером команды Владимиром Ивичем.

- Это логичное стремление руководства «Краснодара». Когда у команды есть результат, не хочется ничего менять. Наоборот, есть желание продлить соглашение с тренером, чтобы развиваться дальше.

- Есть ли риск, что Ивич почувствует себя незаменимым, если с ним сейчас продлить контракт?
- Риск есть всегда. У футболистов бывает синдром второго сезона. Сначала игрок выстреливает, а потом соперники к нему по-другому относятся, да и сам он снижает к себе требования. Так может быть и с тренером. Но Ивич достаточно амбициозный специалист. За год в «Краснодаре» он зарекомендовал себя с хорошей стороны – так почему бы не продлить контракт с ним?

- Уже можно говорить, что «Краснодар» не прогадал с назначением Ивича?

- Если оценивать по первой части нынешнего чемпионата, то не прогадал, потому что «Краснодар» ушёл на перерыв лидером таблицы. Но лучше делать выводы по окончании сезона. Не дай бог случится неудачная серия, и команда, допустим, вылетит из тройки. В таком случае мы будем говорить уже не о том, что Ивич добился каких-то результатов, а о том, что он не смог удержать команду на вершине, упустил преимущество. Давайте вспомним, что у «Краснодара» был отрыв семь очков от второго места, но он его растерял. Поэтому лучше дождаться конца сезона. Как говорят, цыплят по осени считают. В нашем случае очки по весне считают.

- Наверняка «Краснодар» хочет ещё и усложнить для других клубов задачу переманить Ивича. Например, были слухи, что им интересуется московский «Спартак».

- Конечно, другие клубы могут перехватить Ивича. Они же видят, что он в «Краснодаре» показывает результат. «Спартак» имеет больше возможностей для трансферов, и у него больше амбиций. Поэтому «Краснодару» надо продлевать контракт с Ивичем, прописывать какую-то неустойку и работать дальше. По аналогии с игроками тренер тоже может пойти на повышение в классе в более статусную команду. Если «Краснодар» завоюет чемпионств в этом сезоне, всё равно «Спартак» со своей историей и титулами останется великой командой по российским меркам. «Краснодар» в этом плане ещё молодой клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Чемпионат России РПЛ Владимир Ивич Алексей Селин ещё теги
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