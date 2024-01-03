«Оренбург» подпишет нападающего

В зимнее трансферное окно «Оренбург» планирует подписать нового нападающего. Об этом рассказал спортивный директора команды Дмитрий Андреев.

«Скорее всего, зимой наш клуб пополнит еще один новичок — нападающий. Это будет иностранец», — приводит слова функционера портал «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что чилийский вингер Хорди Томпсон в ближайшее время присоединится к «Оренбургу».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги «Оренбург» провел 18 игр, в которых смог набрать 15 зачетных баллов. На зимний перерыв команда Давида Деограсии ушла на 14-й строчке в турнирной таблице. Отрыв оренбуржцев от зоны прямого вылета составляет всего два очка.