Митрофанов назвал самое негативное событие в российском футболе в 2023 году

Максим Митрофанов, который является генеральным секретарем РФС, назвал самое негативное событие в российском футболе в ушедшем году.

«Самое негативное событие - матчи в Москве на заключительном отрезке первой части сезона. Они были сложные и для нас, и для лиги, и для клубов. Молчу про болельщиков», - рассказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Спорт-Экспресса».

Напомним, что последние два тура перед зимним перерывом прошли в морозную погоду и в условиях снегопада.

По итогам 18 туров чемпионата России первое место занимает «Краснодар». На второй позиции находится «Зенит», а на третьей – «Динамо».