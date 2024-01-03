Раскрыты детали перехода Томпсона в «Оренбург»

Василий Еремякин, являющийся президентом «Оренбурга», рассказал о подробностях трансфера игрока «Коло-Коло» Хорди Томпсона.

«Договор между «Оренбургом» и «Коло-Коло» об аренде с правом выкупа Томпсона подписан. Пока это арендное соглашение до конца этого сезона», - приводит слова руководителя Sport24.

«Оренбург» ушел на зимнюю паузу на 14-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команда набрала 15 баллов после 18 туров.

Добавим, что в первом поединке после зимнего перерыва «Оренбург» на выезде померяется силами с московским ЦСКА. Встреча состоится в начале марта.