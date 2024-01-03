Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о последних новостях из стана «Краснодара».

- Писали, что «Краснодар» может продлить контракт с Ивичем в январе. Что об этом думаете?

- Результат есть, и я думаю, Сергея Галицкого устраивает работа Ивича, а тренера – работа и результаты команды. Плюс материальная составляющая. Поэтому контракт и будет продлен. Причем на лучших условиях.

- Не случится ли после переподписания контракта спада, как в случае с Абаскалем в «Спартаке»?

- Все может быть. Это зависит от воспитания и мотивации тренера, который хочет что-то доказать или не хочет. Либо на первом месте у него деньги, либо результат, а потом деньги.

- Почему именно сейчас будет переподписан контракт? В клубе боятся, что тренера перекупят?

- Конечно. Такие грамотные специалисты, которые дают результат, на вес золота. «Краснодар» идет на перовом месте. Зачем кого-то искать, если всех все устраивает? Они знают друг друга. Думаю, «Краснодар» правильно поступает.

- В чем сильные стороны Ивича как тренера?

- Рационализм. Он может играть на результат и давать его. Это самое главное.

- Результат важнее красивой игры?

- Да. Сколько мы видели примеров, когда футболисты хорошо играют, много забивают, а результата нет. Все хотят играть в такой футбол, бразильский – вы забьете, сколько сможете, а мы – сколько захотим. Но посмотрите, что у нас творится с обороной в некоторых клубах. Они много забивают, но и пропускает прилично. А у «Краснодара» как раз есть грань, которая позволяет много забивать и мало пропускать. Это рационализм.

- В СМИ прошла информация, что в случае ухода Алонсо «Краснодар» может рассмотреть Джикию. Как вам такой вариант?

- Не думаю, что «Спартак» его отпустит, чтобы усилить конкурента. Может, только в аренду в команды после восьмого-десятого места.

Реклама

- А Джикия усилил бы «Краснодар»?

- Это опытный игрок. Если будет мотивирован и позволит здоровье, то может. Мы видели пример Дзюбы, который ходил по арендам и показывал, что это настоящий футболист. Поэтому если Джикия хочет доказать «Спартаку», что тот ошибается, то приложит все силы и мастерство для этого.

- К Кордобе проявляют интерес клубы из Эмиратов. Надо отпускать?

- Все зависит от позиции руководства. Если поступит предложение, от которого нельзя отказаться, дадут большие деньги, куда они денутся? Естественно, будут продавать. Если сумма будет не очень большая, «быки» не продадут его до конца сезона.

- Без Кордобы «Краснодар» не сможет бороться с «Зенитом»?

- Неизвестно, кого купят на его место. Может, пригласят еще лучше футболиста. Или Кокшаров раскроется. Сейчас Кордоба хорошо вписан систему команды, и его будут держать до последнего. Но если предложат суперусловия, то его продадут.

Елена Григорьевская