Чалов: «За 2023 год я точно стал сильнее как футболист»

Российский форвард столичного ЦСКА Фёдор Чалов ответил на вопрос о своём прогрессе в 2023 году.

«За 2023 год я прибавил в индивидуальных особенностях. Стал больше брать на себя, стал острее, не боюсь инициативы. Я точно стал сильнее как футболист», — приводит слова Чалова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 26 матчах с учетом всех турниров, в которых 11 раз поразил ворота соперников и записал на свой счет три голевых паса. На данный момент Чалов является лучшим бомбардиром ЦСКА.

Подопечные Владимира Федотова завершили первую часть сезона на восьмой позиции в чемпионате России.