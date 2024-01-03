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Лепёхин: «Не знаю, кого может вытеснить Нино в «Зените»

03 Января 2024 • 13:16 Комментировать

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепёхин отреагировал на возможный трансфер бразильского защитника «Флуминенсе» Нино в стан «сине-бело-голубых».

По данным СМИ, сумма сделки составит пять-шесть миллионов евро.

«Только тренерский штаб знает, нужен ли «Зениту» центральный защитник. Сейчас можно взять игрока на эту позицию, но я не знаю, кого может вытеснить Нино», — цитирует Лепёхина «РБ Спорт».

Эксперт предположил, что кто-то из действующих игроков может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что заработная плата Нино в «Зените» составит два миллиона евро.

Напомним, по итогам первой части сезона подопечные Сергея Семака находятся на второй позиции в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Флуминенсе Константин Лепёхин Нино ещё теги
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