Лепёхин: «Не знаю, кого может вытеснить Нино в «Зените»

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепёхин отреагировал на возможный трансфер бразильского защитника «Флуминенсе» Нино в стан «сине-бело-голубых».
По данным СМИ, сумма сделки составит пять-шесть миллионов евро.
«Только тренерский штаб знает, нужен ли «Зениту» центральный защитник. Сейчас можно взять игрока на эту позицию, но я не знаю, кого может вытеснить Нино», — цитирует Лепёхина «РБ Спорт».
Эксперт предположил, что кто-то из действующих игроков может покинуть команду в зимнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что заработная плата Нино в «Зените» составит два миллиона евро.
Напомним, по итогам первой части сезона подопечные Сергея Семака находятся на второй позиции в турнирной таблице РПЛ.
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