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Баженов заявил, что «Спартаку» нужна вторая команда

03 Января 2024 • 13:07 Комментировать

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов поделился комментарием о предстоящем возрождении второй команды «красно-белых».

«Двойка» нужна «Спартаку». Есть институт аренды, а есть «Спартак-2», где в том числе будет молодежь после достижения определенного возраста или ребята после травм», — приводит слова Баженова Metaratings.

По мнению специалиста, это уровень выше, чем молодежное первенство.

Напомним, вторая команда «Спартака» была расформирована в 2022 году, а совсем недавно руководство «красно-белых» объявило о возрождении «Спартака-2».

По данным СМИ, главным тренером новой команды станет экс-футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров.

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Евро-Футбол.Ру,
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