Самедов назвал лучшего игрока РПЛ в 2023 году

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Самедов назвал лучшего игрока РПЛ в прошедшем году.

«Для меня лучший игрок РПЛ в 2023 году - Тюкавин», - передает слова Александра «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в первой половине сезона-2023/2024 Тюкавин провел 23 поединка. Нападающий записал на свой счет девять голов и шесть результативных передач. В прошлом месяце форвард подписал новый контракт со столичным клубом до середины 2028 года.

После 18 туров Российской премьер-лиги «бело-голубые» набрали 32 очка и занимают третье место в турнирной таблице.