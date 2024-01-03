Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о последних новостях из «Краснодара».

- Пишут, что «Краснодар» может продлить контракт с Ивичем в январе. Что об этом думаете?

- Пока сложно сказать, правильно ли продлевать контракт именно сейчас. Но то, что это логичный шаг, это точно.

- Не случится ли после переподписания контракта спада, как в случае с Абаскалем? Не потеряет ли Ивич мотивацию?

- Не думаю. Мне и с Абаскалем кажется, что дело не в снижении мотивации. Там какие-то другие проблемы, а не мотивация. И у Ивича, и у Абаскаля она большая. Кто не хочет выиграть чемпионат? Одно это толкает человека вперед.

- Может, стоило подождать до конца сезона и посмотреть на результаты и потом уже предлагать новые условия?

- Клуб я понимаю. Он сейчас не сможет найти хорошего специалиста. Это сделать всем не просто. А когда ты наблюдаешь тренера в процессе, видишь, что он хорошо управляет командой, что он вписался в коллектив, что игра меняется под него, почему не продлить контракт? Не вижу никаких препятствий к этому.

- То есть, можно сказать, что клуб хочет перестраховаться, чтобы Ивич потом не ушел?

- Южане реально смотрят на вещи. Тренера лучше сейчас вряд ли можно найти. Так что это оправданный, взвешенный шаг.

- В СМИ прошла информация, что в случае ухода Алонсо «Краснодар» может рассмотреть ему на смену Джикию. Как вам такой вариант?

- Алонсо сейчас играет в обороне «Краснодара» чуть ли не ключевую роль. Результаты это доказывают. А вот как впишется в систему Ивича и его требования Джикия, никто не знает. При том, что это футболист, который может играть достойно. Это уже готовый игрок. Но Алонсо уже вписан в команду. Если он уйдет, значит, его что-то не устраивает. Может, он хочет больше прогрессировать.

- Уровень Джикии соответствует «Краснодару», который борется за чемпионство?

- Конечно. У него хороший уровень, чтобы играть, но никто не знает, как он вольется. Он будет мотивирован, но как скажутся на нем амбиции клуба, это вопрос.

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- Надо ли Джикии менять команду, если он сидит в запасе?

- Трудно сказать. Только ему решать, как он это чувствует. Если понимает, что на него не так рассчитывают, то стоит уходить. В его возрасте надо играть стабильно. Для него это новый вызов.

- К Кордобе проявляют интерес клубы из Эмиратов. Что вы об этом думаете?

- Если Кордоба уйдет, это тоже будет большая потеря. Алонсо и Кордоба – это два ведущих футболиста, которые олицетворяют «Краснодар». Один был эффективен впереди. Смазал только концовку своим удалением. А так, он всегда был сильнейшим нападающим. И дело не только в голах. Посмотрите, как он забивал, сохранял мячи, держал соперника в напряжении. А Алонсо начинал атаки. Он не только в обороне себя проявлял. Это важно.

- Без Кордобы и Алонсо «Краснодар» сможет и дальше бороться с «Зенитом», или результаты снизятся?

- Снизятся, если оба уйдут. Надо будет заново работать и над началом атаки, и над завершением. А это 70% всей игры. Хотя кто знает, может быть, игра «Краснодара» даже улучшится. Хотя я в этом сомневаюсь.

Елена Григорьевская