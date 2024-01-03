Динияр Билялетдинов дал совет Джикии

Экс-футболист национальной сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о ситуации защитника Георгия Джикии в московском «Спартаке».

«Это внутренняя история. Понятно, что на Бабича делают основную ставку. Но на его месте я бы точно не уходил. У Джикии есть шанс все доказать зимой. Он боец и наверстает свои кондиции», - передает слова Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

В первой половине сезона-2023/2024 Джикия принял участие в девяти поединках, не отметившись голевыми действиями. Срок действующего трудового соглашения между «красно-белыми» и защитником истекает летом 2024 года.