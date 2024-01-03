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Крижан: «Для меня нет проблем с тем, чтобы играть за «Зенит», «Спартак», «Краснодар» или ЦСКА»

03 Января 2024 • 12:16 Комментировать
Акрон
...
Родина Москва
03.03 18:00

Защитник «Родины» Митя Крижан признался, что хотел бы выступать за российский топ-клуб.

По словам словенского футболиста, в будущем он был бы рад оказаться в «Зените», «Спартаке», «Краснодаре» или ЦСКА.   

«У меня нет конкретных предпочтений и для меня нет проблем с тем, чтобы играть за «Зенит», «Спартак», «Краснодар» или ЦСКА. Это всё очень большие клубы, ЦСКА побеждал «Реал»в Лиге чемпионов, про «Зенит» все знают, про «Спартак» тоже. Мне нравятся все эти клубы Российской Премьер-лиги», — цитирует Крижана «РБ Спорт».

Напомним, 26-летний Крижан перешёл в «Родину» в феврале 2023 года. В составе московской команды защитник успел провести 32 матча, в которых сумел забить один гол и отдать две результативные передачи.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Родина» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.  

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