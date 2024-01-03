Алдонин: «Пока не пришло время скучать по РПЛ, сейчас интересуюсь борьбой в АПЛ»

Экс-футболист национальной сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, что во время перерыва в РПЛ сосредоточил свое внимание на английском чемпионате.

«Пока ещё не пришло время скучать по российскому футболу. Сейчас интересуюсь результатами в АПЛ. Там особенно интересна борьба «Ливерпуля», «Арсенала», «Манчестер Сити», - приводятся слова Алдонина на страницах «Чемпионата».

В чемпионате Англии команды провели 20 туров. На первом месте с 45 баллами находится «Ливерпуль», второй идет бирмингемская «Астон Вилла» (42), а топ-3 замыкает «Манчестер Сити» (40).