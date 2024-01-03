Экс-игрок «Спартака» Ребров обратился к футбольным болельщикам

Экс-вратарь столичного «Спартака» Артём Ребров обратился к футбольным болельщикам.

«Хотел бы пожелать всем ходить на стадионы. Клубы стараются придумать активности для болельщиков. На трибунах нужны люди, чтобы они поддерживали свои команды и заполняли стадионы», - приводятся слова Реброва на страницах «Чемпионата».

На зимнюю паузу в Российской премьер-лиге «Спартак» ушел на пятой позиции. На счету команды Гильермо Абаскаля 30 набранных баллов. Столичный коллектив отстает от лидирующего «Краснодара» на восемь очков. В первом матче после перерыва «красно-белые» встретятся с «Зенитом».