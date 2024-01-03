Попов - о Слуцком: «Абсолютный ноль, играл за счёт Акинфеева и Березуцких»

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов критически высказался о бывшем главном тренере сборной России и московского ЦСКА Леониде Слуцком.

«У него не пошло в России и Европе. Потому что он - абсолютный ноль в выставлении игры от обороны. В ЦСКА Слуцкий играл за счет Акинфеева, братьев Березуцких. Они выстраивали игру на поле», - передает слова Алексея «Спорт день за днём».

Напомним, что в конце декабря 2023 года Слуцкий трудоустроился в чемпионате Китая, подписав трудовое соглашение с «Шанхай Шеньхуа». Вместе с ним будет работать Василий Березуцкий. Срок трудового соглашения россиян с китайским клубом рассчитан до конца нынешнего года.