Смородская: «Хочу, чтобы российский футбол влился в международную семью»

Экс-президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от наступившего 2024 года.

«Хочу, чтобы российский футбол влился в международную футбольную семью, чтобы все остальные виды спорта стали соревноваться на всех уровнях», - передает слова Смородской «Чемпионат».

Напомним, что с февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах решением ФИФА и УЕФА.

В РПЛ сыграно 18 туров. Первое место занимает «Краснодар», затем располагаются петербургский «Зенит» и московское «Динамо».

Смородская назвала главное разочарование 2023 года