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Нигматуллин обратился с пожеланием к российскому футболу

03 Января 2024 • 11:24 Комментировать

Экс-вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин обратился с пожеланием к российскому футболу.

«Желаю российскому футболу в 2024 году повысить свой уровень. Пожелаю вернуться в еврокубки: интереснее, когда российские клубы там играют. И не унывать! Всё будет хорошо», - передает слова Нигматуллина «Чемпионат».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах. С того момента клубы принимают участие во внутренних соревнованиях, а национальная команда проводит товарищеские встречи. В последнем спарринге подопечные Валерия Карпина одолели Кубу (8:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Руслан Нигматуллин
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