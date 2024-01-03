Агент Николича: «Марко точно вернётся в Россию»

Деян Йоксимович, агент бывшего главного тренера «Локомотива» Марко Николича, возглавляющего сейчас «Шабаб Аль-Ахли», высказался о возможном возвращении сербского специалиста в Россию.

По словам агента, в будущем его клиент намерен вернуться в Россию, так как уровень футбола в нашей стране выше, чем в ОАЭ.

«Марко точно вернётся в Россию, но пока нет. В ОАЭ всё топ — контракт, жизнь. Но футбол — не топ. В России футбол намного лучше даже сейчас», — приводит слова Йоксимовича «РБ Спорт».

Напомним, Николич возглавлял «Локомотив» в период с 2020 по 2021 год. На этом посту тренер сумел выиграть Кубок России и стать бронзовым призёром РПЛ.