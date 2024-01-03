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Агент Николича: «Марко точно вернётся в Россию»

03 Января 2024 • 11:24 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
02.03 16:00

Деян Йоксимович, агент бывшего главного тренера «Локомотива» Марко Николича, возглавляющего сейчас «Шабаб Аль-Ахли», высказался о возможном возвращении сербского специалиста в Россию.

По словам агента, в будущем его клиент намерен вернуться в Россию, так как уровень футбола в нашей стране выше, чем в ОАЭ.

«Марко точно вернётся в Россию, но пока нет. В ОАЭ всё топ — контракт, жизнь. Но футбол — не топ. В России футбол намного лучше даже сейчас», — приводит слова Йоксимовича «РБ Спорт».

Напомним, Николич возглавлял «Локомотив» в период с 2020 по 2021 год. На этом посту тренер сумел выиграть Кубок России и стать бронзовым призёром РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Деян Йоксимович Марко Николич Шабаб Аль-Ахли ещё теги

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