«Зенит» заплатит 5 миллионов евро за бразильца

Петербургский «Зенит» всерьез настроен на подписание защитника бразильского «Флуминенсе» Нино. Об этом информируют журналисты Itatiaia.

По сведениям источника, руководство «сине-бело-голубых» готово заплатить за переход футболиста пять миллионов евро. Стороны провели переговоры и сейчас занимаются оформлением необходимых документов.

В минувшем сезоне защитник поучаствовал в 55 поединках за «Флуминенсе», в которых записал на свой счет пять забитых мячей и две голевые передачи. Срок действующего трудового соглашения между Нино и бразильским клубом рассчитан до конца 2024 года.