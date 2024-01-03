Мелёшин назвал двух игроков, которых считает открытием 2023 года

Форвард московского «Спартака» Павел Мелёшин назвал футболистов, которых считает открытиями 2023 года.

«Для меня открытием года стали ребята из «Урала» - Илья Ишков и Игорь Дмитриев. Они стараются, вроде у них неплохо получается. Они произвели хорошее впечатление», - передает слова нападающего «Чемпионат».

После 18 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 30 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от лидирующего «Краснодара» на восемь очков. В первом матче после зимнего перерыва «народная команда» сыграет на выезде с «Зенитом».